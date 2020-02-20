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Dünya bu haberini konuşuyor! Görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan vakaları ile ilgili bilgiler her geçen gün gelmeye devam ediyor. Yeni adıyla Kovid-19 olan koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı karantina bölgesi olarak kabul edilen yer her anlamda felç olmuş durumda. Binlerce ölüm haberi gelirken birçok organizasyon da iptal edilmek zorunda kalmıştı. Ancak ölümcül salgın ile ilgili gelen haberi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Akılalmaz görüntüler gelen Çin'de yaşanan olay sosyal medyada damgasını vurdu. Evden çıkamayan adamın köpeğini gezdiremediği için apartmanın ikinci katından tasmasından tutarak sarkıttığı görüntüler görenleri şoke etti. Köpeğinin bir süre gezmesine izin verdikten sonra onu tasmasıyla yukarı çeken adam sosyal medyada epey konuşuldu ve hayvan severlerin tepkisine neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:54 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ile ilgili her gün yeni görüntüler ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen ve dünyayı ayağa kaldıran görüntüler ise herkesi şoke etti. Karantina bölgesinde yaşayan bir adamın evden çıkamadığı için köpeğini tasmasından tutarak aşağı sarkıtması sosyal medyada yankı uyandırdı. Apartmanın ikinci katından bir süre gezmesi için sarkıttığı ve tekrar köpeğini yukarı çektiği görüntüler izleyenleri şoke etti. Karşı apartmandaki komşunun çektiği görüntüler hayretler içerisinde izlendi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu!
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