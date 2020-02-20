Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs ile ilgili her gün yeni görüntüler ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen ve dünyayı ayağa kaldıran görüntüler ise herkesi şoke etti. Karantina bölgesinde yaşayan bir adamın evden çıkamadığı için köpeğini tasmasından tutarak aşağı sarkıtması sosyal medyada yankı uyandırdı. Apartmanın ikinci katından bir süre gezmesi için sarkıttığı ve tekrar köpeğini yukarı çektiği görüntüler izleyenleri şoke etti. Karşı apartmandaki komşunun çektiği görüntüler hayretler içerisinde izlendi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!