ABD, İngiltere ve Almanya’dan Esad’a çağrı

ABD, İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Türkiye'nin meşru çıkarlarını desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti: "ABD olarak, Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye'yi destekliyoruz ve Türkiye'nin çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçlayan Rus yetkililerinin açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bunun sorumlusunun Esad rejimi ve Rusya olduğundan hiç şüphemiz yok. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Suriye rejimine verdiği desteği kestiğini görmeyi istiyor." Craft, ABD'nin, ateşkesin yeniden sağlanması ve rejim güçlerinin 2018'de Soçi'de varılan ateşkes hattına geri çekilmesi için diplomatik çabalar konusunda Türkiye ile koordinasyon çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.



TÜRKİYE BARIŞÇIL ÇÖZÜM İSTİYOR

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen de "Suriye rejiminden, Türk kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurmasını ve derhal gerginliği azaltmasını talep ediyoruz" dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise "Türkiye'ye saldırıların durması gerek. Türkiye İdlib'de barışçıl bir çözüm için çaba gösterdi ve gerginliğin artmasının, 3.5 milyon mültecinin yükünü taşıyan Türkiye'yi etkileyecek olmasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla Cenevre'den bilgilendiren BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya ve Türkiye'nin garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit rol oynamak zorunda olduklarını belirtti.

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