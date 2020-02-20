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Son dakika: 'da koronavirüs karantinası! eğitime ara verildi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayıan koronavirüs salgını nedeniyle dün 'da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Edinilen son dakika haberine göre; İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Babol şehrinde 2 kişinin korona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:28 ABONE OL
Son dakika: İran'da koronavirüs karantinası! eğitime ara verildi

Babol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Cevaniyan yaptığı açıklamada, Babol şehrinde 2 kişinin korona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığını belirterek, "Kesin teşhis için test sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Karantina altına alınan 2 kişinin test sonuçları olmadan kesin teşhis koyamayacaklarını belirten Cevaniyan, "Her 2 kişi de şu an karantina altında ve gerekli örnekler şüphelilerden alındı" dedi.

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DÜN VİRÜS NEDENİYLE 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İran'ın Kum şehrinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve karantina altında bulunan 2 kişi dün hayatını kaybetmiş, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Vahap Zade de olayı doğrulamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla korona virüsü ile mücadele merkezi oluşturulurken, virüsün görüldüğü Kum şehrinde okullar bugün için tatil edildi.

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Son dakika: İran'da koronavirüs karantinası! eğitime ara verildi
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