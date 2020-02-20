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Haberi: ! Dünyaca ünlü eski sporcu cinnet geçirdi! 3 çocuğunu birden...

Dünya ajansları tarafından olarak geçilen olay ’nın Brisbane şehrinde meydana geldi. Son dönemde psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen eski Rugby oyuncusu Rowan Baxter, sosyal medya hesabından sık sık çocukları ile ilgili paylaşımda bulunuyordu. Eşi Hannah ile geçtiğimiz yıl ayrılan Baxter boşanmalarının etkisini atlatmamış ve yaşadığı psikolojik buhrandan dolayı intihara meyilli bir insan haline gelmişti. Eski rugby oyuncusu Rowan Baxter, içinde eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu arabayı ateşe verdi. Yaşanan korkunç olayda 10 yaşının altındaki 3 çocukta hayatını kaybederken, o detay ise şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 07:11 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Korkunç olay! Dünyaca ünlü eski sporcu cinnet geçirdi! 3 çocuğunu birden...

'dan gelen haberi tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Eski rugby oyuncusu olan Rowan Baxter geçtiğimiz yıl eşinden ayrılmıştı. Eşi Hannah'ın çocukları ile görüşmesine izin vermemesi üzerinde psikolojisi bozulduğu iddia edilen eski sporcu sık sık sosyal medyadan intihara meyilli paylaşımlarda bulunuyordu. Öyle ki bu durum pek çok takipçisinin de dikkatinden kaçmamıştı. Yeni Zelanda'nın Brisbane şehrinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Baxter, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu arabayı sürerken bir anda arabayı ateşe verdi. Baxter'in eşi Hannah, arabadan kurtulmayı başarırken Baxter ve 3 çocuğu yanarak can verdi. Öte yandan yaşanan korkunç olayla ilgili o detay tüm dünyayı şoka uğrattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KORKUNÇ OLAY! ESKİ RUGBY OYUNCUSU ROWAN BAXTER ÜÇ ÇOCUĞUNU BİRDEN…

tüm dünyada yankılanmaya devam ederken, araba yanmadan önce Baxter'in o hareketi herkesi şoka uğrattı.

İşte detaylar;

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Son Dakika Haberi: Korkunç olay! Dünyaca ünlü eski sporcu cinnet geçirdi! 3 çocuğunu birden...
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