Koronavirüs İran’a sıçradı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajğnda, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin çalışmalarına başladıklarını belirten Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı. Söz konusu yeni can kayıplarının 132'si, yeni vakaların da bin 693'ü, Kovid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248'e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881'e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376'ya ulaştı. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin daha önce salgının karakteristiğine yönelik raporunda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

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RUSYA'DAN TÜM ÇİNLİLER'E YASAK

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak. Yetkililer, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının geçici olarak ülkeye girmesinin yasaklanacağını açıkladı. Rusya Başbakanı Mikhail Misuştin tarafından imzalanan kararnameye göre, giriş yasağı bugün yerel saatle 21.00'de yürürlüğe girecek. Öte yandan, ülkenin Çin ve Moğolistan ile kara sınırı kapatılarak seyahat kısıtlamalarıyla Çinlilerin ülkeye girişi kesilmişti.



KAMBOÇYA BİN PİŞMAN

Kamboçya, 5 ülkenin koronavirüs endişesiyle limanlarına sokmadığı 2 binden fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisi MS Westerdam'ın ülkesinde demirlemesine izin verdiğine pişman oldu. Başbakan Hun Sen, yapılan testler sonucunda kimsede virüse rastlanmadığını belirterek gemidekilerin ülkelerine dönmelerine izin verildiğini açıklamıştı. Ancak eve dönmek için Malezya'ya giden 83 yaşındaki Amerikalı bir yolcuya koronavirüsü teşhisi konuldu. Onun gibi onlarca gezginin ülkeden ayrılması büyük bir paniğe neden oldu. Bunun üzerine Kamboçyalı yetkililer, salgın tehlikesi nedeniyle mevcut yolcuların karantina altına alınması için harekete geçti. Ülkelerine dönen yolcuların belirlenmesi için yoğun önlemler alınırken Tayland, yolcuların ülkeye girişine izin vermeyeceğini açıkladı. Singapur ise gemide bulunan iki vatandaşını karantinaya aldı.



GEMİDE KARANTINA ESARETİ SONA ERDİ

Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantina altında tutulan gemideki yolcular tahliye edilmeye başlandı. Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine 2 haftadır Yokohama Limanı'nda karantina altında bekleyen 3 bin 700 kişi, dünden itibaren gemiyi terk etmeye başladı. Sabah saatlerinde gemiyi terk etmeye başlayan ilk grubun, tahsis edilen otobüslerle limandan ayrıldığı belirtildi. Yolcular, tedbir amaçlı kontrol altında tutulacak.