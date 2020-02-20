Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Libya'daki UMH güçleri Hafter milislerinden 25'ini etkisiz hale getirdi

Libya'daki güçleri Hafter milislerinden 25'ini etkisiz hale getirdi

Birleşmiş Milletler () nezdinde tanınırlığı olan 'ne () bağlı askeri güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri saflarında savaşan milislerden 25'ini etkisiz hale getirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 16:29 ABONE OL
Libya'daki UMH güçleri Hafter milislerinden 25'ini etkisiz hale getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan milislerden 25'ini etkisiz hale getirdi.

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bu sabah başkent Trablus yakınlarındaki Hallatat bölgesine düzenlediği saldırı sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda en az 25 silahlı milisin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Hafter milislerinin UHM askeri güçlerinin bulunduğu karargaha top atışı düzenlediğini aktaran Mecei, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve silahlı milislerden bazılarının esir alındığını kaydetti. Mecei, esir alınan milislerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hafter güçlerinin önceki gün Trablus Limanı'na düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 sivil ise yaralanmıştı. UMH, saldırının ardından Hafter ile Cenevre'de yapılacak 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmeleri de askıya aldığını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Libya'daki UMH güçleri Hafter milislerinden 25'ini etkisiz hale getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN