Londra'da din görevlisine bıçaklı saldırı

- İngiltere'nin başkenti Londra'da, camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı.

İngiliz basınındaki haberlerde, saldırganın koşarak camiye girdiği ve namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladığı aktarıldı.

Sosyal medyada saldırıya ilişkin, bir polis memurunun camide elleri arkadan bağlanmış genç yaşlarda beyaz bir kişinin başında durduğu görüntüler yayınlandı. Öte yandan sosyal medyada, bıçaklanan din görevlisinin müezzin olduğu ileri sürüldü.

- SALDIRININ, IRKÇI TERÖR SALDIRISININ ARDINDAN GELMESİ DİKKATİ ÇEKTİ

Londra polisinden yapılan açıklamada ise Regent's Park Camisi'nde 70'li yaşlardaki bir kişinin bıçaklandığı belirtildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının sebebine yer verilmese de olayın, Almanya'da aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ırkçı terör saldırısının ardından gelmesi dikkati çekti.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, Haziran 2016'da teravih namazı çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.