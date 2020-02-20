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: Yer ! Böylesi filmlerde bile görülmedi! Polisten kaçarken bu halde bulundular!

! 'te çok ilginç bir olay yaşandı. Çekiciyi çalmaya çalışan hırsızlar karşılarında polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Kaçmaya başlayan zanlıların başına ise gelmeyen kalmadı. Suçlular yaralı halde bulunurken, polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 15:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Yer Gaziantep! Böylesi filmlerde bile görülmedi! Polisten kaçarken bu halde bulundular!

Gaziantep'te minibüsü çekiciye yükleyip çalmak isterken polisi karşılarından görünce kaçmaya çalışan 2 şüpheliden birine, kovalamaca sırasında kamyon çarptı. Diğeri ise duvardan düşerek yaralandı.

İlginç olay Gaziantep'ta yaşandı. Beykent Mahallesi'nde isimleri açıklanmayan 2 kişi, bir minibüsü çekiciye yükleyerek çalmak istedi. Olayı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisi fark eden şüpheliler, çaldıkları minibüsün bulunduğu çekiciyi bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Polisin peşine düştüğü şüphelilerden birisine yoldan geçerken kamyon çarptı. Diğer şüpheli ise atlamaya çalıştığı duvardan düşerek yaralandı.

Şüpheliler, polislerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin, tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, sorgulanacağı belirtildi.

Minibüs ise sahibine teslim edildi.

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SON DAKİKA: Yer Gaziantep! Böylesi filmlerde bile görülmedi! Polisten kaçarken bu halde bulundular!
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