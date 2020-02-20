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Washington’dan medyasına yakın takip

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Washington’dan Çin medyasına yakın takip
ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip yeni bir kısıtlama getirdi. Bakanlık, Yabancı Misyon Yasası kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nun "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar verdi. Bu adımla, söz konusu medya kuruluşlarının ülke içinde herhangi bir yerde ofis açma konusunda ABD hükümetinden onay alması gerekecek. Ayrıca, tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi, bu kuruluşlar yaptıkları personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek. Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'e "ırkçı ve ayrımcı dille saldırdığı" gerekçesiyle Wall Street Journal'dan (WSJ) üç gazetecinin basın kartlarının iptal edildiğini açıkladı.
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Washington’dan Çin medyasına yakın takip
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