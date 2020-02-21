50 rejim unsuru imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi sağlamak üzere İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlara dün düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit düştüğünü, 5 askerin de yaralandığını bildirdi. Saldırılara en sert karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir." Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ile Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün şehit oldukları saldırıda yaralanan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne nakledilerek teavi altına alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya ilişkin, "Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da mesajında şunları kaydetti: "Milletimizin, vatanımızın selameti ve mazlumların huzurun için İdlib'de bulunan kahraman askerlerimize yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarııza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İdlib'de çatışmanın son bulması çağrısında bulunan Macron ve Merkel, Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi çözüm için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi. ANKARASALDIRIDA şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), Hatay Samandağlıydı. Fırıncıoğulları gibi bekâr olan Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan babası Osman Ertürk ve annesi Hatice Ertürk'e askeri yetkililerce verildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'e konuştu. Çavuşoğlu, Rusya'daki İdlib görüşmeleri için "Henüz istediğimiz noktada değiliz. Belki liderler görüşebilir. Temaslar devam edecek" dedi. Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine ilişkin "Kararlılığımızı göstermiştir" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu dün 2 askerimizin şehit olmasının ardından da "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" açıklamasını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU