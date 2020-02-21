Almanlar tepki göstermekte geç kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Bugüne kadar Türkler'e yönelik saldırılarda sessiz kalan Alman siyasiler nihayet ırkçılık karşıtı açıkmalar yaptı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier "Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır. Biz halkımızı köken ve dinine göre ayırt etmiyoruz" diye konuştu. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer "Aşırı sağcı saiklerle yapılan saldırılar bizi sakin bırakmamalı, buna karşı birlikte durmamız lazım" dedi. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen ile Başbakanı Sebastian Kurz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouiffer, CSU Genel Başkanı Markus Soder de ırkçı saldırıyı kınadı.