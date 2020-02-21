Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Almanya İçişleri Bakanı konuştu ancak ‘İslamofobi’ demedi

konuştu ancak ‘İslamofobi’ demedi

Berlin’de düzenlediği basın toplantısında konuşan , aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti. Bakanın konuşmasında 'İslamofobi' ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:01 ABONE OL
Almanya İçişleri Bakanı konuştu ancak ‘İslamofobi’ demedi

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 4'ü Türk, 10 kişi hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşma yapan Seehofer, ülkede ırkçılık, aşırı sağ ve antisemitizm kaynaklı tehlikenin büyük olduğunu belirtti. Seehofer, "Geçen hafta, aşırı sağ grubundan, 12 kişi gözaltına alındı. Grubun kesin saldırı planları vardı. Son günlerde birçok şehirde, aşırı sağ grupların evlerinde aramalar yapıldı ve bu esnada el bombası, patlayıcı maddeler ve otomatik silahlar bulundu. Böylelikle birçok saldırıları engellemiş olduk fakat şunun kesin belirtmem lazım ki, Almanya'da aşırı sağ terörizmi, antisemitizm ve ırkçılık tehlikesi vardır" ifadelerini kullandı. Alman bakanın konuşmasında 'İslamofobi' ifadesini kullanmaması ise dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya İçişleri Bakanı konuştu ancak ‘İslamofobi’ demedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN