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'da Türklere yönelik saldırıların ardından bilgileri geliyor: Irkçı terörist Rathjen'in babası da...

Dünyanın en büyük sorunlarından ırkçılık yine 'da kendini gösterdi! Aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından haberleri de peş peşe geliyor. Neo-Nazi terörist , Almanya'nın bölgesinde 9 kişiyi öldürdü! Katliamdan önce videolar çeken teröristin ırkçı kimliği gün yüzüne çıktı. Almanya'da Türklere yönelik şiddet eylemleri artarak devam ediyor. Saldırılardan sonra intihar eden Rathjen'in annesinin de cesedi bulundu! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.2.2020 07:35 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 07:37 ABONE OL
Almanya'da Türklere yönelik saldırıların ardından son dakika bilgileri geliyor: Irkçı terörist Rathjen'in babası da...

'daki saldırıların ardından gelen bilgisine göre Türk kökenlilerin ağırlıklı olduğu iki kafe ve bir büfeye saldırı düzenleyen teröristin babası da gözaltına alındı. Katliamın olduğu büfenin sahibi Kenan Koçak isimli gurbetçi; "Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular, kalbimizin yarısı gitti." diyerek olaylara tepki gösterdi. Bu arada yine Türklerin ağırlıkta olduğu Arena Cafe'ye de saldıran terörist Tobias Ratjhen'in öldürdüğü kişiler arasında hamile bir kadının olduğu da ortaya çıktı! Yaşananlardan sonra hem görgü tanıkları hem de Almanya'da yaşayan Türkler kendilerine yönelik saldırıların ilk olmadığını anlattılar.

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Almanya'da Türklere yönelik saldırıların ardından son dakika bilgileri geliyor: Irkçı terörist Rathjen'in babası da...
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