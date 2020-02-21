Almanya'da Türklere yönelik saldırıların ardından son dakika bilgileri geliyor: Irkçı terörist Rathjen'in babası da...

Almanya'daki saldırıların ardından gelen son dakika bilgisine göre Türk kökenlilerin ağırlıklı olduğu iki kafe ve bir büfeye saldırı düzenleyen teröristin babası da gözaltına alındı. Katliamın olduğu büfenin sahibi Kenan Koçak isimli gurbetçi; "Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular, kalbimizin yarısı gitti." diyerek olaylara tepki gösterdi. Bu arada yine Türklerin ağırlıkta olduğu Arena Cafe'ye de saldıran terörist Tobias Ratjhen'in öldürdüğü kişiler arasında hamile bir kadının olduğu da ortaya çıktı! Yaşananlardan sonra hem görgü tanıkları hem de Almanya'da yaşayan Türkler kendilerine yönelik saldırıların ilk olmadığını anlattılar.