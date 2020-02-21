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’daki Türkler: Korku ve endişe içinde yaşıyoruz

’da yaşayan Türk vatandaşları, geçtiğimiz gün Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen ve 4’ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından endişelerini dile getirdi. Türkler, "Korku ve endişe içinde yaşıyoruz" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:41 ABONE OL
Almanya’daki Türkler: Korku ve endişe içinde yaşıyoruz

Almanya'da yaşayan Türkler, son yıllarda ırkçı saldırıların arttığını belirtirken; bu konuda yetkililerden yardım talep ediyor.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde önce gün yerel saatle 22.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü Türk, 10 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen aşırı sağcı ve ırkçı Tobias Rathjen, saldırının ardından evinde annesini de öldürüp intihar etti.

Almanya'da yaşayan Türkler, çocuklarının Almanya'da okula gittiğini, iş ya da başka nedenlerle dışarıya da çıktıklarını söyleyen Türkler, Hanau'da gerçekleşen saldırının bir başka kentte gerçekleşmeyeceğinin garantisi olmadığını belirtti. Bu konuda, korku, endişe ve tedirginlik içerisinde yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Alman yetkililerden son yıllara artan ırkçı saldırılara karşı yardım talebinde bulundu. Vatandaşlardan bazıları ise Alman devletinin bu tarz olayları örtbas etmeye çalıştığını ve bu ırkçı saldırılara göz yumduğunu ifade etti.

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Almanya’daki Türkler: Korku ve endişe içinde yaşıyoruz
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