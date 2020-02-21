Bakan Akar Taktik Komuta Merkezi'nde!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare ve koordine edildiği Taktik Komuta Merkezinde inceleme yaptı. Ayrıca bölgedeki son duruma ilişkin bilgi de alan Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli TSK personeline "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" mesajı verdi.

KOMUTA KADEMESİYLE GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde bölgeye gelmişti.