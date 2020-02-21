Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Bakan Akar Taktik Komuta Merkezi'nde!

Bakan Taktik Komuta Merkezi'nde!

, ’deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde inceleme yaptı, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Akar, telsizden konuştuğu İdlib’de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:34 ABONE OL
Bakan Akar Taktik Komuta Merkezi'nde!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare ve koordine edildiği Taktik Komuta Merkezinde inceleme yaptı. Ayrıca bölgedeki son duruma ilişkin bilgi de alan Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli TSK personeline "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" mesajı verdi.

KOMUTA KADEMESİYLE GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde bölgeye gelmişti.

İdlib'den SON DAKİKA HABERİ: Sınıra sevkıyat tüm hızıyla sürüyor! İşte İdlib'de son durum

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Akar Taktik Komuta Merkezi'nde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN