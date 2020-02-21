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ve 'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü

'de rejimi ve tarafından ile  bölgelerinde sivillere yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, ocak ayından bugüne kadar 369 kişi yaşamını yitirdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:53 ABONE OL
İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretiler, ocak ayından bu yana gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı. Buna göre, Esed rejimi ve Rusya tarafından yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda 97'si çocuk, 51'i kadın olmak üzere toplam 369 kişi yaşamını yitirdi. Suriye'de sivillere yönelik 2 bin 11 hava saldırısı düzenlendiğini paylaşan Beyaz Baretiler, 11 bin 126'dan fazla mühimmat ve mermi kullanıldığını, 605 varil bombası atıldığını kaydetti. Saldırılarda ayrıca 237'si çocuk ve 142'si kadın olmak üzere toplam 926 kişinin, ekipler tarafından enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.

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