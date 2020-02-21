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'de son durum! Avrupa Birliği'nden İdlib çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle muhalifler 'e yönelik operasyona dün başladı. Rejim Güçlerinin saldırısı altında olan İdlib'e barış götürmek ve güvenliği sağlamak aacıyla başlatılan operasyonda Esad rejimine ağır darbe vuruldu. dün yaptığı açıklamada 50 rejim unsuru ve çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu. Ateşkese uymayan Esad rejimine sert karşılık veren kahraman Mehmetçik ve muhalifler Neyrab'ı ele geçirdi. Esad rejimine ise dünyadan sert tepkiler ardı ardına geldi Avrupa Birliği olarak yaptığı açıklamada rejim güçlerine ateşkese uyma çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 07:50 ABONE OL
İdlib'de son durum! Avrupa Birliği'nden son dakika İdlib çağrısı

'deki insani kriz devam ediyor. Esad rejimi ve destekçileri hiçbir anlaşmaya uymayarak İdlib'e bomba yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin topçu desteği verdiği ılımlı muhalifler de dün itibariyle operasyona başladı ve Neyrab'ı ele geçirdi. Sıradaki hedef ise M5 karayolunun stratejik öneme sahip Serakib kenti. Esad rejiminin anlaşmaya uymayarak saldırılarına devam etmesine ise dünyadan tepkiler yükseldi. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada çatışmaların derhal durması çağrısı yaptı.

İşte son dakika gelişmesinin detayları…

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İdlib'de son durum! Avrupa Birliği'nden son dakika İdlib çağrısı
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