İdlib'de son durum! Avrupa Birliği'nden son dakika İdlib çağrısı

İdlib'deki insani kriz devam ediyor. Esad rejimi ve destekçileri hiçbir anlaşmaya uymayarak İdlib'e bomba yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin topçu desteği verdiği ılımlı muhalifler de dün itibariyle operasyona başladı ve Neyrab'ı ele geçirdi. Sıradaki hedef ise M5 karayolunun stratejik öneme sahip Serakib kenti. Esad rejiminin anlaşmaya uymayarak saldırılarına devam etmesine ise dünyadan tepkiler yükseldi. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada çatışmaların derhal durması çağrısı yaptı.

İşte son dakika gelişmesinin detayları…