İşgalci İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi

İsrail işgali altındaki El Halil'e bağlı Al-Shuyukh köyünde İsrail güçleri, Filistinlilerin tarım arazilerini ulaşmasına engel oldu. İsrail güçleri, Filistinlilerin ekim yapmasını engelleyerek Filistinlilerin getirdiği tahıl ve zeytin fidanlarını dikmelerine izin vermedi. Filistinliler, İsrail polisinin "bölgeden ayrılın" talebine karşı gelmesinin ardından İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

MESCİD-İ AKSA'YA DA SALDIRDILAR

Öte yandan işgalci İsrail askerleri bu sabah Mescid-i Aksa'ya ibadet ve ziyaret için gelen müslümanlara saldırdı. Filistinli kadınları gözaltına alan işgalciler Aksa'da biber gazı da kullandı.