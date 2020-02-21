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Son dakika: Koronavirüs (Kovid-19) salgını 'e sıçradı. 'dan ülkeye getirilen vatandaşların 1 Koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberine göre; 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs dünyada bir çok ülkeye sıçramıştı. İran'ın ardından 'de de 1 kişide tespit edildi. 'da karantina altınan alınan "" 11 İsrail vatandaşı bulunuyordu. Japonya'daki gemiden tahliyelerine izin verilen 11 kişi başkent 'de bir hastanede karantinaya alınmıştı. Yapılan testler sonucu bir kişide (Kovid-19) tespit edildiğini açıklandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 15:06 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Kovid-19 salgını İsrail'e sıçradı. Japonya'dan ülkeye getirilen vatandaşların 1 Koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberine göre; Dünyada birçok ülkeye bulaşan Çin'in Wuhan kentinde 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs Japonya'da karantina altına alınan "Diamond Princess" gemisinden tahliye edilen 11 İsrail vatandaşından birinde de tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşının özel uçakla ülkeye getirildiği belirtildi.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan testler sonucu ülkeye getirilenler arasından 1 kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

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4 KİŞİNİN TEDAVİSİNE JAPONYA'DA DEVAM EDİLİYOR

Bakanlığın duyurusuyla İsrail'de ilk Kovid-19 vakası kayıtlara geçti. Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı. 4 İsraillinin tedavisine Japonya'da devam ediliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

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Son dakika: Koronavirüs (Kovid-19) salgını İsrail'e sıçradı. Japonya'dan ülkeye getirilen vatandaşların 1 Koronavirüs tespit edildi
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