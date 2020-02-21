Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Japonya’nın Korona Virüsü bilançosu! Ülke genelindeki vaka sayısı 739'a yükseldi

’nın Korona Virüsü bilançosu! Ülke genelindeki vaka sayısı 739'a yükseldi

’da son olarak tespit edilen Korona Virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 739'a çıkardı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:01 ABONE OL
Japonya’nın Korona Virüsü bilançosu! Ülke genelindeki vaka sayısı 739'a yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılması nedeniyle Japonya'da da paniğe neden olan Korona Virüsü, ülkenin farklı eyaletlerinde etkisini artırmaya devam ediyor. Son olarak Tokyo, Aichi, Saitama, Chiba ve Ishikawa bölgelerinde tespit edilen vakalar, ülke genelindeki vaka sayısını 739'a çıkardı. Saitama Eyaleti'nden bildirilen vakanın anaokulu çağında bir çocuk olduğu öğrenilirken, hastanın babası ile Wuhan'dan tahliye edilen Japon vatandaşları arasında yer aldığı belirtildi. Virüs tespit edilen çocuğun babasına ise 10 Şubat'ta virüs teşhis konduğu kaydedildi. Son vakalar dışında, 2 haftalık karantina sürecinin çarşamba itibariyle sona erdiği Diamond Princess adlı karantina gemisinde şimdiye dek 634 vaka tespit edilmişti.

VİRÜS 3 CAN ALDI

Daha önce Korona Virüsü'nden bir kişinin hayatını kaybettiği Japonya'dan dün de karantina gemisindeyken virüs taşıdıkları belirlenen 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Böylece ülkede Korona Virüsü kaynaklı ölüm vakaları 3'e yükselmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya’nın Korona Virüsü bilançosu! Ülke genelindeki vaka sayısı 739'a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN