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Katliam gibi : 19 ölü 23 yaralı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Katliam gibi kaza: 19 ölü 23 yaralı
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Tamil Nadu'nun Avinashi kasabasında meydana gelen kazada tır, Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinden, Kerala eyaletinin Ernakulam bölgesine giden yolcu otobüsüne çarptı. Polis, 5'i kadın 19 kişinin öldüğü kazada, yaralanan 23 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti. Otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtti. NDTV kanalında, tırın, karşı yönden gelen ve süratliyken lastiği patlayan bir kamyonla karşılaşması üzerine yoldan çıkarak otobüse çarptığı bilgisi paylaşıldı.
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Katliam gibi kaza: 19 ölü 23 yaralı
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