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'Kirada indirim yaparım!' Ev sahibinden genç kadına

Ev arayan genç kadın bir ev sahibi tarafından kendisine yapılan teklifle hayatının şokunu yaşadı. Bu iğrenç teklif karşısında ne yapacağını bilemeyen genç kadının hamlesi ise ilginç oldu. konuşmalarını sosyal medyadan paylaşan genç kadın başından geçenleri olanı biteniyle anlattı. 'nin Kent şehrinde yaşayan Georgia Linehan, bir süredir krialık ev arayışındaydı. Tam aradığı gibi bir yer bulduğunu düşünüyordu ki, aldığı ahlaksız teklifle sarsıldı.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 07:14 ABONE OL
'Kirada indirim yaparım!' Ev sahibinden genç kadına ahlaksız teklif

İşte o skandal olayın detayları! 'nin Kent şehrinde yaşayan Georgia Linehan, bir süredir kiralık ev arayışındaydı.

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'Kirada indirim yaparım!' Ev sahibinden genç kadına ahlaksız teklif
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