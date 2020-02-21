Koronavirüs hakkında dünyayı sarsan son dakika açıklaması! Sıfır numaralı o hasta...

Son dakika haberi... Koronavirüsün ölümcül etkisi günden güne artmaya devam ediyor. Çin'de son 24 saatte 889 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 118 kişi hayatını kaybetti. Böylece, salgında ölenlerin sayısı 2 bin 247'ye yükseldi. 75 bin 467'si Çin ana karasında olmak üzere, toplamda 76 bin 727 kişide virüs tespit edildi. Çinli uzmanlar, koronavirüsün nereden ortaya çıktığı ve insanlara nasıl bulaştığına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

DÜNYAYI SARSAN AÇIKLAMA! "SIFIR NUMARALI HASTA..."

Çin'in Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da ortaya çıktığı iddia edilen Covid-19 salgını hakkında haber yapan BBC'nin iddiaları ise bomba etkisi yarattı. Bilindiği gibi, salgının bir yasadışı hayvan satışı yapılan pazardan çıktığı ortaya atılmıştı. Ancak, ortaya atılan iddia ise dünyayı sarsacak türden! Peki, koronavirüs salgını nereden ve nasıl ortaya çıktı?

İşte, o iddia ve son dakika gelişmeleri;