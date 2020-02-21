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'da son dakika toplantısı! Putin Güvenlik Konseyini topladı

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , Güvenlik Konseyi toplantısında 'deki durumu görüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:13 ABONE OL
Rusya'da son dakika İdlib toplantısı! Putin Güvenlik Konseyini topladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını bildirdi.

Toplantıda İdlib'deki durumun ele alındığını aktaran Peskov, "Rus ve Türk liderlerinin gerçekleştirmeyi planladığı telefon görüşmesi bağlamında, İdlib'deki durum ayrıntılı şekilde ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.

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Rusya'da son dakika İdlib toplantısı! Putin Güvenlik Konseyini topladı
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