Son Dakika Haberi: Koronavirüs salgını o ülkeyi de karıştırdı! 9’u polis 10 kişi…

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde görülen yeni tip koronavirüsü tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam ediyor. Henüz hastalığın tedavisi bulunamazken uzmanların konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. Şuana kadar 2 bin 247 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 76 binin üzerinde kişide de görüldüğü biliniyor. Tüm dünyayı teyakkuza geçiren covid-19 bu sefer de Ukrayna'yı birbirine kattı. Çin'den gelen kişileri şehirlerinde istemeyen Ukraynalıların düzenlediği protestolarda 9'u polis 10 kişi yaralandı, 24 kişi ise gözaltına alındı. Ülke adeta savaş alanına döndü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KORONAVİRÜS SALGINI O ÜLKEYİ DE KARIŞTIRDI! 9'U POLİS 10 KİŞİ…

Ukrayna'nın Çin'den 48´i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı.