Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi: Koronavirüs salgını o ülkeyi de karıştırdı! 9’u polis 10 kişi…

Haberi: salgını o ülkeyi de karıştırdı! 9’u polis 10 kişi…

Wuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü kısa sürede tüm Çin’e yayılırken, dünyayı da tehdit etmeye devam ediyor. Şuana kadar virüs nedeniyle 2 bin 247 kişi hayatını kaybederken, salgının toplamda 76 binin üzerinde kişide görüldüğü biliniyor. Her geçen gün ölü sayısının arttığı covid-19 virüsü bu seferde Ukrayna’yı birbirine kattı. Savaş alanına dönen ülkeden gelen o görüntüler ise kan dondurdu. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 13:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Koronavirüs salgını o ülkeyi de karıştırdı! 9’u polis 10 kişi…

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde görülen yeni tip koronavirüsü tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam ediyor. Henüz hastalığın tedavisi bulunamazken uzmanların konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. Şuana kadar 2 bin 247 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 76 binin üzerinde kişide de görüldüğü biliniyor. Tüm dünyayı teyakkuza geçiren covid-19 bu sefer de Ukrayna'yı birbirine kattı. Çin'den gelen kişileri şehirlerinde istemeyen Ukraynalıların düzenlediği protestolarda 9'u polis 10 kişi yaralandı, 24 kişi ise gözaltına alındı. Ülke adeta savaş alanına döndü. İşte haberinin ayrıntıları…

KORONAVİRÜS SALGINI O ÜLKEYİ DE KARIŞTIRDI! 9'U POLİS 10 KİŞİ…

Ukrayna'nın Çin'den 48´i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Koronavirüs salgını o ülkeyi de karıştırdı! 9’u polis 10 kişi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN