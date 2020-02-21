Son dakika haberler... İdlib’de büyük operasyon! Rejim güçlerine ağır darbe vuruldu

Son dakika haberleri... Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Beşar Esad rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı muhalifler, Serakib ilçesinin kuzeybatısındaki Neyrab köyüne yöneldi.Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.Çatışmaların sürdüğü Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti. Serakib, Şam ile Halep'i bağlayan M5 ile İdlib-Lazkiye- Halep bağlantısını sağlayan M4 karayollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

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SON DAKİKA...

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejimin İdlib'e saldırılarında bin 800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu. Son 15 günde ise saldırılar nedeniyle 100 sivil hayatını kaybetti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün bu saldırılar için "Rejimin birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı.

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Bu arada ılımlı muhalifler, rejim unsurlarının telsiz hattına sızdı. muhaliflerin aktardığı bilgie göre, rejim güçleri, Halep'in Hamdani'ye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda çalışması başlatmaya hazırlanıyor.

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Rejimin saldırıları nedeniyle sınır hattındaki kamplar ağzına kadar dolarken, yüzbinlerce sivil Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine doğru göç etmeye devam ediyor. Kalacak yer bulamayan onlarca aile; okullar, camiler, boşaltılan hastaneler ve hatta hapishanelerde bir arada yaşıyor. BM'ye göre, İdlib'den kaçanlardan 170 bin kişi bu zor kış şartlarında açık alanlarda kalıyor.