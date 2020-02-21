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Son dakika: Şok detaylar ortaya çıktı! 'daki katliam keşfine çıkmışlar...

Son dakika gelen bilgilere göre 'da gerçekleştirilen katil 1 hafta önce gelip keşifte bulunmuş. Güvenlik kameralarına yansıyan saniye saniye görüntülerde katilin soğuk kanlı tavırları dikkat çekiyor. Alınan görüntüde ise ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor. İşte son dakika gelen o görüntüler ve haberin ayrıntıları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 07:23 ABONE OL
Son dakika: Şok detaylar ortaya çıktı! Almanya'daki ırkçı saldırıda katliam keşfine çıkmışlar...

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R'nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R'nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor.

15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

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Son dakika: Şok detaylar ortaya çıktı! Almanya'daki ırkçı saldırıda katliam keşfine çıkmışlar...
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