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'da koronavirüs protestosu! Taş yağmuruna tuttular

'da korkutan görüntüler... Ukrayna’nın 'den 48’i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı. Ukraynalılar Çİn'den gelen kişileri koronavirüs taşıma ihtimalleri nedeniyle istemediklerini belirterek düzenledi. Çin'den gelenleri taşıyan bu otobüsleri taş yağmuruna tuttu. Protesto sırasında yaşanan arbedede 10 kişi yaralandı!

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:59 ABONE OL
Ukrayna'da koronavirüs protestosu! Taş yağmuruna tuttular

'nın 'den 48'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı. Gelen kişileri şehirlerinde istemeyen Ukraynalıların düzenlediği protestolarda 9'u polis 10 kişi yaralandı, 24 kişi ise gözaltına alındı.

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Ukrayna'da koronavirüs protestosu! Taş yağmuruna tuttular
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