Ukrayna'da koronavirüs protestosu! Taş yağmuruna tuttular

Ukrayna'nın Çin'den 48'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı. Gelen kişileri şehirlerinde istemeyen Ukraynalıların düzenlediği protestolarda 9'u polis 10 kişi yaralandı, 24 kişi ise gözaltına alındı.