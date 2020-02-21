Ukrayna'da koronavirüs protestosu! Taş yağmuruna tuttular
Ukrayna'da korkutan görüntüler... Ukrayna’nın Çin'den 48’i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı. Ukraynalılar Çİn'den gelen kişileri koronavirüs taşıma ihtimalleri nedeniyle istemediklerini belirterek protesto düzenledi. Çin'den gelenleri taşıyan bu otobüsleri taş yağmuruna tuttu. Protesto sırasında yaşanan arbedede 10 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:58Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:59ABONE OL
Ukrayna'nın Çin'den 48'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı. Gelen kişileri şehirlerinde istemeyen Ukraynalıların düzenlediği protestolarda 9'u polis 10 kişi yaralandı, 24 kişi ise gözaltına alındı.