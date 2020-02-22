ABD-Taliban barışında imza 29 Şubat’ta

BUGÜN NELER OLDU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini bildirdi. Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde, şiddetin azaltılması konusunda Taliban ile uzlaşmaya varıldığını belirten Pompeo, "Afganistan'daki taraflar arasında görüşmeler yakın zamanda başlayacak. Bunun sonucunda da kapsamlı ve kalıcı ateşkes olacak" dedi. Taliban'dan yapılan açıklamada da ABD ile varılan anlaşmada, Afgan diyaloğunun başlaması ve ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağlandığı belirtildi. AA