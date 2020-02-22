Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:50 ABONE OL
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 679'a yükseldi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 hafta üst üste artış göstermiş oldu.

Perşembe günü 59,31 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 58,50 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 53,38 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 53,78 dolardan kapanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN