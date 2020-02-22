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Başkan Trump’ı maymunlardan sapanlı polisler koruyacak

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Başkan Trump’ı maymunlardan sapanlı polisler koruyacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile gelecek hafta Hindistan'a gerçekleştireceği ilk resmi ziyareti olay oldu. 24-25 Şubat tarihleri arasında ülkeyi ziyaret edecek olan Trump, şarkılar, dualar, heykeller eşliğinde renkli bir şekilde karşılanacak. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ahmedabad'da 'Namaste Trump' (Selam Trump) sloganıyla düzenleyeceği stadyum mitinginde, milyonlarca Hintli sokaklara dizilerek Trump'a sevgi gösterisinde bulunacak. Ancak, Trump çiftinin ziyaret edeceği ünlü Tac Mahal anıt mezarı çevresindeki maymunlar şimdiden endişelere neden oldu. Maymun ordusunun olası saldırısına karşı sapanlı polisler görev yapacak.
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Başkan Trump’ı maymunlardan sapanlı polisler koruyacak
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