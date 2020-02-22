Birleşmiş Milletler kordinasyon temsilcisi idlib’e ilişkin son gelişmeleri a haber’e anlattı

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam ederken Türkiye ise bölgedeki krizi çözmek için adımlar atmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Temsilcisi Davıd Swanson bölgede yaşanan son durumu A Haber Özel Röportajı ile değerlendirdi. Swanson, yardımların yalnızca Türkiye üzerinden iletebildiğini ve bu noktadaki en cömert ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Kordinasyon Temsilcisi İdlib’e ilişkin son gelişmeleri A Haber’e anlattı | Video

"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ EN CÖMERT ÜLKEDİR"

Birleşmiş Millet İnsani Yardım Koordinasyon Temsilcisi David Swanson :

"1 Aralık'tan bu yana 900 binden fazla insan yerinden edildi. Bunların %81'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu zaten kötü olan insani durumu daha da şiddetlendiriyor. Şu anda BM, büyük bir insani operasyon yürütüyor. Geçen ayın sonunda kapsamlı bir insani yardım planı yayınladık ve bağışçılardan 360 milyon dolardan fazla yardım talep ettik." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin üstlendiği rol noktasında Swanson: "Türkiye, 3.5 milyon Suriyeli mülteci için cömert bir ev sahibi olduğunu kanıtladı. Şu anda uluslararası olarak ortak bir sorumluluk alınmasına ihtiyacımız var. Çünkü hiçbir ülke Türkiye gibi bu yükü tek başına üstlenmemelidir. Şu anda güvenlik konseyinin eylemsizliği karşısında oldukça hayal kırıklığına uğramış haldeyiz. İdlib'de bu krizden etkilenen yüzbinlerce sivil için hızlı ve kolay bir ateşkesin sağlanmasını umuyoruz. Gördüğümüz şey, bizi bekleyen çok ciddi zorluklar olduğudur. Bu şuan gördüğümüz en büyük insani krizdir ve uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi zorunludur. "dedi.