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Son dakika haberi: ’nden yeni corona virüs açıklaması

(DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Twitter’dan virüs ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Tedros, kreditör ülkelerin virüs ile mücadelede aktif rol alması çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni corona virüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölü sayısının 2 bini geçtiği Coroba virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, kreditör ülkelere virüsle mücadele için daha fazla mali yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Afrika'da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye yapılan yardımlara yönelik açıklamalarda da bulunan Ghebreyesus, ikinci aşamada 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu.

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Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni corona virüs açıklaması
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