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Dünyanın önüne geçemediği haberi: O ülkede kırmızı alarm verildi!

Dünyaya yayılan tehlikeli salgın haberleri her geçen gün gelmeye devam ediyor. İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde 14 kişiye daha yeni tip bulaştığı belirtildi. Yeni tip adıyla Kovid-19 olan koronavirüs sebebi ile halihazırda 2'si Çinli turist, biri de Vuhan'dan getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bölgede yaşayanlara dışarı çıkmayın uyarısı yapılırken virüs bulaşanların temas ettikleri de karantinaya alınacak. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkenin kuzeyinde 10 yerleşim yerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tüm kamu etkinliklerinin, ticari faaliyetlerin ve iş yerleri ile okullarda faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu. İşte Kovid-19 koronavirüs hakkında haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 22.2.2020 07:37 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 07:40 ABONE OL
Dünyanın önüne geçemediği corona virüs hakkında son dakika haberi: O ülkede kırmızı alarm verildi!

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yaşanan haberi o ülkede kırmızı alarm verilmesine neden oldu. Dünyanın konuştuğu tehlikeli salgın hastalık vakası İtalya'da da ortaya çıktı. Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bölgelerinde 14 kişide rastlandığını belirtti. Gallera, bölgede yaşayanlara dışarı çıkmama ve bir süre evlerinde kalma uyarısı yaptı. Virüs bulaşan kişilerin temas ettiklerinin de karantinaya alınacağı belirtilirken haberin son dakika detayları ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

İşte koronavirüs haberinin ayrıntıları!

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Dünyanın önüne geçemediği corona virüs hakkında son dakika haberi: O ülkede kırmızı alarm verildi!
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