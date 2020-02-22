Dünyanın önüne geçemediği corona virüs hakkında son dakika haberi: O ülkede kırmızı alarm verildi!

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yaşanan son dakika haberi o ülkede kırmızı alarm verilmesine neden oldu. Dünyanın konuştuğu tehlikeli salgın hastalık corona virüs vakası İtalya'da da ortaya çıktı. Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bölgelerinde 14 kişide rastlandığını belirtti. Gallera, bölgede yaşayanlara dışarı çıkmama ve bir süre evlerinde kalma uyarısı yaptı. Virüs bulaşan kişilerin temas ettiklerinin de karantinaya alınacağı belirtilirken haberin son dakika detayları ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

İşte koronavirüs haberinin ayrıntıları!