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Son dakika: 'de ölümcül salgın vaka sayısı arttı

Son dakika gelen bilgilere 'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının 433'e çıktığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.2.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 12:44 ABONE OL
Son dakika: Güney Kore'de ölümcül salgın koronavirüs vaka sayısı arttı

Son dakika haber: Yonhap'ın Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 5 günde hızla artarak 433'e yükseldi.

Ülkede en fazla vakaya, güneydoğudaki Cheongdo bölgesindeki bir hastanede ve Daegu kentinde Hristiyan bir tarikatın üyeleri arasında rastlandığı belirtildi.

ÖZEL İDARE BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu Daegu sakinlerinin evlerinden çıkmamaları istenirken, Cheongdo, "özel idare bölgesi" ilan edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer son olarak vaka sayısını 346 olarak açıklamıştı.

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Son dakika: Güney Kore'de ölümcül salgın koronavirüs vaka sayısı arttı
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