Koronavirüs gölgesinde seçim

İran'da koronavirüs vakalarının gölgesinde geçen 11. Dönem Meclis seçimlerinde halk sandığa maskelerle gitti. Meclis'teki 290 sandalye için 7 binden fazla aday yarışıyor. Özellikle başkent Tahran'da vatandaşların koronavirüsten duydukları endişe dikkat çekti. Çin'deki yeni tip koronavirüs olan Kovid-19 salgınından dolayı İran'da dün itibariyle vaka sayısı 18'e, ölenlerin sayısı da 5'e yükseldi. Bu duyurunun ardından tedirginlik arttı. Virüs tehlikesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve kalabalık yerlere gitmemesinin, seçimlere katılımı düşüreceği ifade edildi. İran İlaç ve Gıda Kurumu da virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfekte edici jel dağıtımına başladı.İran'da reformistlere yönelik vetolar ve ölümle sonuçlanan koronavirüs vakaları nedeniyle 11. Dönem Meclis ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılım düşük seyreti. Meclis'e 35 milletvekili gönderecek olan Tahran'da kayıtlı 9 milyon 500 bin seçmenden öğle saatlerine kadar sadece 500 bin kişi oy kullandı. Ülke genelinde ise 58 milyon seçmenden sandığa gidenlerin sayısı öğle saatlerine kadar yaklaşık 7 milyon oldu. Aday olmak için başvuran 16 bin kişinin yarısından fazlası veto edildi.SEÇİMDE Tahran, Meşhed, Tebriz ve İsfahan gibi kentlerdeki oy oranı halkın rejime güvenini yansıtacak. Dini lider Hamaney'e yakın isimlerin çoğunluğu sağlaması bekleniyor. İran'da yaklaşık 250 siyasi parti bulunsa da seçim sisteminde çok partili sistem mevcut olmadığı için partiler sivil toplum örgütleri gibi çalışıyor.

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