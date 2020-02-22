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Son dakika haberleri: salgınında dünya gündemine oturan flaş açıklama! Virüs tespit edilen numaralı hasta...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve bir anda dünya genelinde onlarca ülkeye yayılan hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Hastalığın tedavisi için çalışmalar sürerken vaka ve ölü sayısı giderek artıyor. Salgında ölenlerin sayısı 2 bin 247'e yükseldi. Şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı ise 75 bini Çin ana karasında olmak üzere, 76 bin 727'ye ulaştı. Dünyayı teyakkuza geçiren koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili ortaya atılan son iddia ise dünya gündemini sarsacak türden. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs vakasının görüldüğü ilk hasta, 70'li yaşlarda yatalak bir adam ve salgının yayıldığı iddia edilen yasadışı hayvan satışı yapan pazarla hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Peki, bu salgın nasıl ve nereden ortaya çıktı? İşte, olay yaratan o iddia ve koronavirüs son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 10:43 ABONE OL
Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında dünya gündemine oturan flaş açıklama! Virüs tespit edilen sıfır numaralı hasta...

Son dakika haberi... Koronavirüsün ölümcül etkisi günden güne artmaya devam ediyor. Çin'de son 24 saatte 889 yeni vakası tespit edilirken 118 kişi hayatını kaybetti. Böylece, salgında ölenlerin sayısı 2 bin 247'ye yükseldi. 75 bin 467'si Çin ana karasında olmak üzere, toplamda 76 bin 727 kişide virüs tespit edildi. Çinli uzmanlar, koronavirüsün nereden ortaya çıktığı ve insanlara nasıl bulaştığına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

DÜNYAYI SARSAN AÇIKLAMA! "SIFIR NUMARALI HASTA..."

Çin'in Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da ortaya çıktığı iddia edilen Covid-19 salgını hakkında haber yapan BBC'nin iddiaları ise bomba etkisi yarattı. Bilindiği gibi, salgının bir yasadışı hayvan satışı yapılan pazardan çıktığı ortaya atılmıştı. Ancak, ortaya atılan iddia ise dünyayı sarsacak türden! Peki, koronavirüs salgını nereden ve nasıl ortaya çıktı?

İşte, o iddia ve son dakika gelişmeleri;

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Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında dünya gündemine oturan flaş açıklama! Virüs tespit edilen sıfır numaralı hasta...
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