Almanya'nın Hanau kentinde yaşanan terör saldırısında yaşamını yitirdiği iddia edilen Bilal Gökçe, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Ölmediğini, olayın bir anda sosyal medyada yayılmasıyla zor durumda kaldığını anlatan Gökçe, "Gördüğünüz gibi ölmedim, yaşıyorum. Ama bu yalan yanlış haberler maalesef büyük bir hızla yayıldı ve inanılmaz mağdur oldum. Şimdi sayenizde, ölmediğimi kanıtlamış olacağım" diye konuştu.





FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

19 ŞUBAT'ta saat 22.00'de başlayan terör saldırısında sosyal medyada bir anda kendisinin nasıl ölü gösterildiğini anlamakta güçlük çektiğini belirten 20 yaşındaki genç, "Televizyon ve gazetelerde öldüğüm yazılıp anlatılınca şoke oldum haliyle. Biri benim fotoğrafımı bulup paylaşmış" dedi.



"BEN ORADA DEĞİLDİM"



BİR anda hem Almanya hem de Türkiye'deki akraba ve arkadaşlarının kendisinin öldüğüne inandığını ve yas tutmaya başladığını belirten Bilal Gökçe, şöyle konuştu: Tabii sonunda anlattık, nasıl olduğunu ama. Hala yaşadığımı, saldırıda ölmediğimi bilmeyen dost ve akrabalar var. Bu haber sayesinde inşallah benim öldüğümü düşünen herkes ikna olmuş olur. Yaşıyorum ve o gün oraya gitmedim. Allah korudu" dedi.



ARKADAŞI ÖLDÜ

BİLAL Gökçe, olay gecesini şöyle anlattı: Terör saldırısında maalesef ölen Afganistanlı Said Nessar El Hashemi benim yakın arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Onunla aynı okula gidiyorduk. O gün Said ile okulda birlikteydik. Görüştük, konuştuk. Sonra ben eve gittim. Bir daha da kendisiyle görüşmedim, konuşmadım. Beni muhtemelen son olarak onun yanında görenler, 'Bilal de onunla birlikteydi' diye düşünüp benim de orada olduğumu sanmış olabilir.



HERKES YAS TUTTU

GİTMEDİĞİ için hayatının kurtulduğunu anlatan Bilal Gökçe, "Ama Said öldüğü gibi, abisi de saldırıda ağır yaralandı. Benim oraya gittiğimi düşünen arkadaşlar, 'Bilal da öldü' düşüncesiyle yas tuttu. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Haberler çok hızlı yayılıyor. Bu olay beni inanılmaz etkiledi" diye konuştu. Almanya'da neredeyse tüm gazeteler, televizyon kanalları ve resmi kurum ve dernekler, terör saldırısında Bilal Gökçe'nin de hayatını kaybettiğini yazmıştı.