Haberler
>
Dünya Haberleri
>
Son dakika: Almanya'daki Irkçı saldırının ardından tepki çeken açıklama! Ryanair'in Başkanı Müslüman erkeklerin "fişlenmelerini" istedi
Son dakika: Almanya'daki Irkçı saldırının ardından tepki çeken açıklama! Ryanair'in Başkanı Müslüman erkeklerin "fişlenmelerini" istedi
Son dakika haberi: Almanya'nın Hanau kentinde geçtiğimiz günlerde 2 kafeye ırkçı saldırı düzenlenmişti. Aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yankıları sürerken Avrupa'da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, islamofobik açıklamalarda bulundu. Edinilen son dakika habere göre; O'Leary, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini iddia eden skandal sözler sarf etti.
Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:47Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 11:58ABONE OL
Almanya'nın Hanau kentinde 4'Ü TÜrk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının ardından Avrupa'da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary'den islamofobik açıklamalar geldi.