Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Almanya'daki Irkçı saldırının ardından tepki çeken açıklama! Ryanair'in Başkanı Müslüman erkeklerin "fişlenmelerini" istedi

Son dakika: 'daki Irkçı saldırının ardından tepki çeken açıklama! Ryanair'in Başkanı Müslüman erkeklerin "fişlenmelerini" istedi

Son dakika haberi: 'nın Hanau kentinde geçtiğimiz günlerde 2 kafeye düzenlenmişti. Aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yankıları sürerken 'da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, islamofobik açıklamalarda bulundu. Edinilen son dakika habere göre; O'Leary, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini iddia eden skandal sözler sarf etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika: Almanya'daki Irkçı saldırının ardından tepki çeken açıklama! Ryanair'in Başkanı Müslüman erkeklerin fişlenmelerini istedi

'nın Hanau kentinde 4'Ü TÜrk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının ardından 'da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary'den islamofobik açıklamalar geldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Almanya'daki Irkçı saldırının ardından tepki çeken açıklama! Ryanair'in Başkanı Müslüman erkeklerin "fişlenmelerini" istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN