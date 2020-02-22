Son dakika: BM'den flaş Türkiye itirafı: Daha akıllı olabilirdik...

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib'de yerlerinden edilen 900 bin kişi dahil 3 milyon kişiye Türkiye üzerinden iki sınır kapısından yardım gittiğini belirterek, daha fazla yardım konvoyunun gönderilebilmesi için Türkiye'den bu sınır kapılarının sürekli açık tutmasını istedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'de devam eden rejimin saldırılarının neden olduğu insani krize ilişkin soruları yanıtladı.

"DAHA KORKUNÇ BİR DURUM GÖRMEDİM"

Suriye'de 9 yıldır devam eden savaş boyunca farklı rollerde insani yardımlar sağlandığını aktaran Lowcock, ''Suriye'nin kuzey batısında yaşanlar kadar korkunç bir durum daha görmedim.'' dedi.

İdlib'de yerlerinden edilen 900 bin kişi dahil 3 milyon kişiye Türkiye üzerinden iki sınır kapısından yardım gittiğini belirten Lowcock, ''Türk yetkililerle daha fazla yardım kamyonunun geçebilmesi için bu sınır kapılarının sürekli açık tutulması konusunda yapıcı bir görüşme yürütüyoruz.'' dedi.

Suriye'ye 2014'ten beri insani yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı, Rusya'nın veto tehdidinin ardından tamamen kapatılma riskine karşı iki kapıya düştüğünden beri Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları yardımların geçişi için kullanılıyor.

SURİYELİ ÇOCUĞU ANLATTI

İdlib'deki yaklaşık 3 milyon kişinin Suriye'nin farklı bölgelerinden kaçarak buraya geldiğini dile getiren Lowcock, konuştuğu Suriyeli bir çocuk doktorunun kendisine söylediklerini ise şöyle anlattı:

''Beş yıldır çocuklarla ilgilen son derece cesur bir kadın doktor Doğu Guta'da tedavi ettiği aynı çocukların İdlib'de de yerlerinden edildiğini, hala bombalandıklarını, hala korktuklarını, barınacak yerleri olmadığını ve okula gidemediğini söylüyor.''

"İDLİB'DKEİ NÜFUS DÜNYANIN BİRÇOK BAŞKENTİNDEN FAZLA"

Gerginliğin azaltılması gerekirken şiddetli saldırıların devam ettiğine dikkati çeken Lowcock şunları söyledi:

''Suriye'nin kuzey batısında bu insanların kaçtığı yerlerdeki nüfus yoğunluğu şu an dünyanın en büyük başkentlerinin çoğunun nüfus yoğunluğundan daha fazla. İdlib'de artık güvenli bir yer yok. İnsanlar soğukta, çamurda dışarda. Bebekler ölüyor. Bugün İdlib'de 16 yer ve Halep'in batısında ise 4 yerin Suriye hükümeti ve destekçileri tarafından bombalandığı haberleri geldi. Bu durum son bulmaz, bu insanlar korunmazsa korkarım 21. yüzyılın en büyük korku hikayesiyle karşı karşıya kalacağız''

"TÜRKİYE MUAZZAM BİR CÖMERTLİK SERGİLEDİ"

Türkiye'nin savaşın başından beri kaçarak Türkiye'ye sığınan üç buçuk milyon Suriyeliye barınma sağlamada muazzam bir cömertlik sergilediğini ifade eden Lowcock, ''Uluslararası toplum Türkiye'ye finansal ve diğer yardımlar sağlamada daha akıllı olabilirdi.'' dedi.

Suriyeli bir milletvekilinin kendisine İdlib'de 30 bin terörist olduğunu söylediğini belirten Lowcock, ''Ama İdlib'de 3 milyon sivil de var, terörist olduğu iddia edilen her bir kişi için çoğu kadın ve çocuk 100 masum sivil rastgele, orantısız ve büyük bir saldırıya uğruyor.'' diye konuştu.

"SURİYE'DE KIYIMA SON VERİN"

İdlib için uzun süredir uyarıda bulunduğunu vurgulayan Lowcock,'' Şu ana kadar ölenlerin sayısı kabul edilemez. Yüzbinlerce insan öldü, yüzbinlerce insan kaçmak zorunda kaldı. Artık bunun son bulması gerek.'' dedi.

Lowcock, Rusya, Türkiye ve rejime Suriye'deki ''kıyımı'' durdurma ve siyasi çözüm bulma çağrısı yaptı.