ABD'den gelen akılalmaz son dakika olayı ortalığı karıştırdı! Hırsızlık için girdiği evde gördüğü o manzara karşısında..

ABD'de meydana gelen son dakika haberinin detaylarını duyanlar şaşkına dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Matthew Hahn adlı bir kişinin yaşadığı o akılalmaz olay dünyada büyük yankı uyandırıyor. Yaşadığı kötü olayların ardından uyuşturucu kullanmaya başlayan ve zamanla para sorunu yaşaması nedeniyle bu parayı temin etmek için evlere hırsızlığa girmeye başladı. Hırsızlık yaparak uyuşturucu parası bulan Hahn bir gün girdiği bir evde karşılaştıkları karşısında hayatının şokunu yaşadı. Bu korkunç manzaraya kayıtsız kalamayan Matthew Hahn o mide bulandıran detayları emniyet güçlerine postaladı. İşte o korkunç son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…