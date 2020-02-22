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'den gelen akılalmaz son dakika olayı ortalığı karıştırdı! Hırsızlık için girdiği evde gördüğü o manzara karşısında..

Ulusal ajanslardan gelen son dakika haberine gçre Matthew Hahn isimli adam ergenlik yaşlarında uyuşturucu kullanmaya başladı. Zamanla uyuşturucu almak için para bulamamaya başladı ve bu parayı temin etmek için hırsızlık yapmaya başladı. Yine bir gün girdiği bir evde karşılaştığı manzara sonrasında şoke oldu ve hayatı değişti. Hırsızlık için girdiği evde hayatının şokunu yaşayan adam o anlardan sonra bişeyler yapması gerektiğini düşünerek o manzaraya ilişkin detayları “Lütfen bu hayvanın icabına bakın” notuyla emniyet güçlerine postaladı. İşte akılalmaz son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 10:28 ABONE OL
ABD'den gelen akılalmaz son dakika olayı ortalığı karıştırdı! Hırsızlık için girdiği evde gördüğü o manzara karşısında..

'de meydana gelen son dakika haberinin detaylarını duyanlar şaşkına dönüyor. 'nde yaşayan Matthew Hahn adlı bir kişinin yaşadığı o akılalmaz olay dünyada büyük yankı uyandırıyor. Yaşadığı kötü olayların ardından uyuşturucu kullanmaya başlayan ve zamanla para sorunu yaşaması nedeniyle bu parayı temin etmek için evlere hırsızlığa girmeye başladı. Hırsızlık yaparak uyuşturucu parası bulan Hahn bir gün girdiği bir evde karşılaştıkları karşısında hayatının şokunu yaşadı. Bu korkunç manzaraya kayıtsız kalamayan Matthew Hahn o mide bulandıran detayları emniyet güçlerine postaladı. İşte o korkunç son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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ABD'den gelen akılalmaz son dakika olayı ortalığı karıştırdı! Hırsızlık için girdiği evde gördüğü o manzara karşısında..
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