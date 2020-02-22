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Son dakika haberi: Kan donduran olay! Parmağını ısırdı, sonrası korkunç…

Güney Afrikalı bir annenin yaşadığı korkunç olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Shaninlea ‘Shan’ Visser isimli bir çocuk annesi kadının, 2017 yılı Ocak ayında başına gelen olay tüm dünyada yankı bulmaya devam ediyor. 36 yaşındaki kadının parmağını ısırmıştı ve genç kadın bu küçük ısırığı önemsememişti. Ancak bu umursamazlığın bedelini oldukça ağır ödeyecekti. 1 çocuk annesi kadın o günden sonra korkunç olaylar yaşamaya başladı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 00:44 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 01:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Kan donduran olay! Parmağını firavun faresi ısırdı, sonrası korkunç…

36 Yaşındaki Shaninlea 'Shan' Visser isimli Güney Afrikalı genç kadının yaşadığı o korkunç olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2017 senesi Ocak ayında parmağını adı verilen canlı tarafından ısırılan kadın, bunun küçük bir sırık olduğunu düşünerek üzerinde durmadı ve önemsemeyerek doktora gitmedi. Ancak bu umursamazlığın hayatını mahvedeceğini bilmiyordu. Güney Afrikalı 1 çocuk annesi genç kadın bu ısırığın ardından korkunç olaylar yaşamaya başladı. İşte akılalmaz son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler…

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Son dakika haberi: Kan donduran olay! Parmağını firavun faresi ısırdı, sonrası korkunç…
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