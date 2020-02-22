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Son dakika: 'da korkutan rakamlar! Koronavirüsten ölenlerin sayısı...

Koronavirüs salgını 2360 can aldı! 'ndan gelen son dakika haberine göre; İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ülkede yeni 10 koronavirüs vakası daha tespit edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.2.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika: İran'da korkutan rakamlar! Koronavirüsten ölenlerin sayısı...

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini ifade etti.

DÜNYA GENELİNDE 2 BİN 361 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!&NBSP;

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 361 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

Son dakika haberi: Koronavirüsten korkutan rakamlar... İran'da 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Son dakika: İran'da korkutan rakamlar! Koronavirüsten ölenlerin sayısı...
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