49 bin yıllık kuş bulundu

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KuzeyRusya'nın Yakutistan bölgesinde, yaklaşık 49 bin yıllık kuş kalıntıları keşfedildi. Communications Biology dergisinde yer verilen keşif, Belaya Gora köyünde fosil fildişi arayıcılarından oluşan bir ekip tarafından yapıldı. Kuşun, 44 bin ila 49 bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. İyi derecede korunmuş durumdaki kuş, radyokarbon testler için İsveç Paleogenetik Merkezi'ndeki bilim adamlarına gönderildiği belirtildi. Araştırmacılar bu örneğin, Buzul Çağı'ndan keşfedilen ilk donmuş kuş olabileceğine inanıyor.