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'da ırkçı saldırıların yaşandığı ’da terör ve karşıtı yürüyüş düzenlendi

’da Türkler, Hessen eyaletine bağlı kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4’ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından terör ve karşıtı yürüyüş düzenledi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.2.2020 17:58 ABONE OL

Hanau'da düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Kurt-Schumacher-Platz Kesselstadt noktasında toplanan kalabalık, gösterinin yapılacağı Hanau Marktplatz meydanına kadar yaklaşık 2,5 kilometre yürüdü.
Yerel saatle 13.30'da başlayan yürüyüşe, Ağrılılar Kültür Dayanışma Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Avrupalı Demokratlar (UID), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla cami dernekleri ve saldırıda yakınlarını kaybedenler de katıldı.

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Almanya'da ırkçı saldırıların yaşandığı Hanau’da terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi
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