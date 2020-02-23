Arnavutluk Cumhurbaşkanı’ndan antidemokratik çağrı

BUGÜN NELER OLDU

ArnavutlukCumhurbaşkanı İlir Meta, anayasayı ihlal etme ve organize suçla itham ettiği seçilmiş Başbakan Edi Rama ve hükümetinin devrilmesi için halkı ayaklanmaya çağırdı. 2 Mart'ta halkı protesto amacıyla başkent Tiran'da görmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, aynı gün adalet reformuna karşı çıkan ilk kararnamesini imzalayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Meta yaptığı açıklamada, iktidarın yargı alanındaki düzenlemelerde başarısız olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Meta'nın geçen yıl 'muhalefetin zayıf olmasını öne sürerek AB hassasiyetleri çerçevesinde yerel seçimleri iptal etme' girişiminin ardından, iktidar cumhurbaşkanının azledilmesini gündemine almıştı. Sosyalistlerin çoğunlukta olduğu meclisin önümüzdeki ay, Meta'nın azledilmesini talep eden bir rapor hazırlaması bekleniyor.