Bab sakinleri 3 yıldır güven içinde yaşıyor! Fırat Kalkanı ile huzura kavuşmuştu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunca (SMO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinin özgürleştirilmesinin ardından 3 yıl geçti.

TSK ve SMO birliklerinin, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de Bab ilçe merkezini DEAŞ terör örgütünden kurtarmasıyla bölgede yaşayan yaklaşık 250 bin kişi, 3 yıldır huzur içinde yaşıyor.

Kurtarılmasının ardından kurulan Bab yerel meclisi, halihazırda ilçe merkezinde altyapı, temizlik ve çevre düzenleme gibi çalışmalarla bölge halkına hizmet veriyor.

BİNLERCE SİVİL EVİNE DÖNDÜ

Geçen süre içerisinde DEAŞ terörü yüzünden yerinden edilen binlerce sivil, evlerine döndü.

İlçe merkezinde Türkiye'nin desteğiyle onarımı tamamlanan okullarda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim görürken, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi eğitim hizmetine katkı sağlıyor.

DEAŞ TERÖRÜNÜN İZLERİ SİLİNDİ, BÖLGE GÜVENE KAVUŞTU

Türkiye'nin katkılarıyla bölgede hayatın normalleşmesi ve sivillerin evlerine geri dönemleri için 200 yataklı Bab Devlet Hastanesi, verdiği sağlık hizmetleriyle bölge halkına hizmet sunuyor.

Türkiye tarafından eğitilen yerel polisler de asayiş, trafik ve terörle mücadele alanlarında bölgede güvenliği sağlıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin en eski camilerinden Ulu Cami'nin onarımı gerçekleşti.

DEAŞ terörünün izleri silinen ilçede siviller, 3 yıldır özgürce ibadetlerini yerine getiriyor.

Bab halkı, yerel meclis tarafından onarılan Bab spor kompleksinde, gönüllerince spor faaliyetleri yapma fırsatı buldu.

"BAB'IN DEAŞ'TAN TEMİZLENMESİNİN ARDINDAN EVİME KAVUŞTUM"

Bab ilçesi sakinlerinden Zekeriya Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerce defalarca alıkonulduğunu ve bunun üzerine Türkiye'ye göç ettiğini söyledi.

Ahmed, "Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından evime kavuştum. Örgüt yüzünden yıkılan binalar yeniden yapıldı. Yerel meclisler kuruldu. Allah Türkiye'den razı olsun bizi ve bölgemizi terör örgütlerinden temizledi. İnşallah Türkiye, İdlib'deki saldırılara engel olur sivillerin evlerine dönmelerini sağlar." dedi.

"DEAŞ döneminde Bab ilçesi siyaha bürünmüştü"

Bab'daki sivillerden Abdürrezzak Ahmed Ebu Muhammed ise DEAŞ'tan kurtulduklarını ve artık kendilerini özgür ve mutlu hissettikleri dile getirdi.

Ebu Muhammed, "DEAŞ döneminde Bab ilçesi siyaha bürünmüştü. Türkiye'nin sayesinde bölgede hastaneler inşa edildi. Kurumlar yeniden hizmet vermeye başladı. Güvenlik ekipleri kuruldu. Elhamdülillah şu an çocuklarımız okullarına gidiyor, esnaf dükkanını rahat bir şekilde açıyor." diye konuştu.

DEAŞ'lı teröristlerin ilçeyi işgali sırasında çocukların okula gitmesine izin vermediğinin altını çizen Ebu Muhammed, bölgede güven içinde yaşadıkları için Türkiye'ye teşekkür etti.