Çin’de ölü sayısı 2 bin 347’ye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ÇİN'de yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 347'ye çıktı. Cumartesiden pazara 397 yeni vaka tespit edilirken 109 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldi. Ayrıca virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 365'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısının 113 bin 564'e gerilediği bildirilirken, bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı ise 20 bini aştı. Öte yandan Kovid-19'un kuluçka süresinin 27 güne çıkabileceği bildirildi. Çin'de 70 yaşındaki bi hastada kuluçka süresinin 27 gün olarak saptandığı belirtildi.