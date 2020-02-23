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ve ’nin Kıbrıs hamlesi Rumları sevindirdi! Anastasiadis'ten 'ye küstah açıklamalar

'nin sahada ve masada zafere ulaştığı stratejisi tüm dünyada yankıları devam ediyor. Türkiye'nin Rumları Doğu Akdeniz'de iyice köşeye sıkıştırması Rumları dünyadan yardım dilenmeye mecbur etti. Avrupa ve 'yi yanına çeken Rumlar Türkiye hakkında asılsız iftiralarda bulunarak kirli propaganda peşine düştüler. Fransız 'Charles De Gaulle' adlı savaş gemisi GKRY'nin 'na demirledikten sonra ABD de 'a üs inşa edeceğini bildirdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.2.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 13:01 ABONE OL
Fransa ve ABD’nin Kıbrıs hamlesi Rumları sevindirdi! Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah açıklamalar

Doğu Akdeniz'de yaşanan doğalgaz geriliminde Rumların yanında yer alan Fransa, bölgeye 'Charles De Gaulle' adlı savaş gemisini gönderdi. Bölgede bir süre gezinen savaş gemisi Güney Kıbrıs'taki Limasol Limanı'na demirledi. ABD'nin de Güney Kıbrıs'a bir askeri üs inşa etmeye başladığı bildirildi.

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Limasol Limanı'na demirleyen gemiyi Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis ziyaret etti. Rum lider Anastasiadis, Fransa'nın savaş gemisi ile 'gerginlik yaratmak isteyenlere açık bir mesaj verdiğini' söyledi.
İçerisinde bin 200 bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz kuvvetleri personeli bulunan gemide, 20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro helikopteri bulunuyor.

RUM LİDER'İN 'SAVAŞ GEMİSİ' SEVİNCİ
Savaş gemisinde düzenlenen resepsiyona katılan Anastasiadis, Fransa donanmasından Charles de Gaulle uçak gemisinde olmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. Rum lider, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ve özellikle (Güney) Kıbrıs'a uçak gemisi göndermesi Fransa-Kıbrıs ilişkilerindeki kalite artışını yansıtıyor" dedi.

Anastasaidis şöyle devam etti:
"Türkiye saldırgan tavrını sürdürüyor. Askeri tehditlerde bulunuyor. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yasadışı sondaj çalışmaları yapıyor. Mağusa'nın tellerle örülü bölgesi (Kapalı Maraş) için tehditlerde bulunuyor. Libya ile yasadışı bir memorandum imzaladı."

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ABD, KIBRIS'A ÜS İNŞA EDİYOR
Öte yandan, Amerika'nın, İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü'nde, askeri üs inşa ettiği bildirildi. Askeri üssün yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığı belirtildi. Rum medyası, ABD ile Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin ABD'nin Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün kapanmasına yol açması durumunda, üssün buraya taşınması için planlanmakta olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin, Rum Baf havaalanında ise 350 tam teçhizatlı askerinin de bulunduğu bildirilmişti.

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