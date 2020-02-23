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'den 'ye hava saldırısı gerçekleşti!

'den 'ye hava saldırısı yapıldı. Gelen bilgilere göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi. Hava saldırısının yapıldığı anlar fotoğraflara yansıdı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 00:53 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 01:29 ABONE OL
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı gerçekleşti!

Gelen bilgilere göre İsrail Filistin'in Gazze şehrine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısını yapıldığı anlar görüntülendi. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad'a bağlı hedeflere saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN ROKET ATILDI İDDİASI

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 21 roket atıldığı, bunlardan 13'ünün hava savunma sistemiyle düşürüldüğü belirtilmişti.

Öte yandan İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamada, roketlerin, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güney sınırındaki çitlerin yakınında 1 Kudüs Seriyyeleri mensubunu öldürmesi, 3'ünü de yaralamasının akabinde atıldığı kaydedildi.

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı gerçekleşti!
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